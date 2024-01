Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zweifach gesuchter Straftäter in Kehl festgenommen

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern Mittag bei einer Kontrolle am Bahnhof in Kehl einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen den 28-jährigen deutschen Staatsangehörigen bestanden Haftbefehle wegen eines Verbrechens nach dem Betäubungsmittelgesetz und wegen schwerer räuberischer Erpressung. Er wurde zur Verbüßung einer Haftstrafe von insgesamt 2 Jahren und 8 Monaten in das Gefängnis eingeliefert.

