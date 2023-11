Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei warnt -aus aktuellem Anlass- vor Dieben im Bahnbereich Mehrere Diebstähle im Hauptbahnhof München bzw. in fahrenden Zügen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Am Mittwoch (23. November) wurden bei der Bundespolizei in München mehrere Diebstähle in Zügen bzw. im Hauptbahnhof bekannt. Gerade zur Vorweihnachtszeit mit erhöhten Reisendenzahlen sind auch wieder vermehrt (Taschen)Diebe unterwegs. Die Bundespolizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit - seien Sie bitte auf Reisen bitte stets misstrauisch.

*** Ein 63-jähriger Mexikaner meldete den Diebstahl zweier Gepäckstücke aus einem fahrenden Schnellzug. Er befand sich im ICE 619 auf dem Weg von Dortmund nach München. Sein Reisegepäck legte er auf der Gepäckablage ab. Als der Projektingenieur aus Guasave, Bundesstaat Sinaloa, nahe des Golfes von Kalifornien, gegen 06:30 Uhr in München den ICE verließ, fehlten zwei der drei Gepäckstücke (Inhalt: Kleidungsgegenstände, Dokumente und anderes im Wert von rund 1.500 Euro).

*** Gegen 09:40 Uhr meldete ein 37-Jähriger aus Russland bei der Bundespolizei im Hauptbahnhof München das Fehlen wertvoller Gegenstände. Er befand sich im EC 99 auf dem Weg von Zürich nach München. Er hatte seinen Rucksack samt Wertsachen auf die Gepäckablage über seinem Sitz gelegt. Nach Ankunft des Zuges am Münchner Hauptbahnhof stellte der Mann aus dem schweizerischen Zug, Kanton Zug, das Fehlen einer Halskette der Marke Cartier (Wert ca. 22.700 Euro) sowie 2.000 US-Dollar und 3.550 Euro Bargeld fest. Während der Zugfahrt hatte er auf dem iPad einen Film angesehen. Er war während der Reise leidlich zu einem Toilettengang aufgestanden. Auch umsitzende Reisende konnten keinen Hinweis auf einen Täter geben.

*** Gegen 09:20 Uhr gab eine namentlich nicht bekannte Person bei der Bundespolizei am Gleis 26 im Hauptbahnhof München drei Geldbörsen ab. Diese hatte sie zuvor an einem Treppenabgang an der Arnulfstraße, hinter einem Bauzaun aufgefunden. In allen drei Portemonnaies befanden sich Ausweisdokumente und Scheckkarten der rechtmäßigen Inhaber, jedoch keinerlei Bargeld. Alle drei Geschädigten (jeweils deutscher Nationalität) konnten erreicht werden. Bei der Auswertung von Videoaufzeichnungen wurden drei bislang unbekannte Frauen erkannt, die im Hauptbahnhof am Tag zuvor, innerhalb kürzester Zeit von 18:45 bis 19:00 Uhr die Diebstähle ausgeführt hatten. Dabei war zunächst gegen 18:45 Uhr zu einer 38-Jährigen aus Bogenhausen an einem Fahrscheinautomaten im Zwischengeschoss "ein Kontakt hergestellt" worden. Bei der Fahrt auf der Rolltreppe kam es zur Tat und dabei zur Übergabe der Beute untereinander. Im zweiten Fall, knapp zehn Minuten später, folgten die Drei einer 54-Jährigen aus Schwabing. Auch hier griffen sie zu, ohne dass ihr Opfer dies bemerkte. Im dritten Fall wurde, nur knapp drei Minuten später, eine 76-Jährige aus Neuhausen bestohlen. Sie hatte in einem Presseladen gegen 18:50 Uhr Waren gekauft, diese anschließend samt Geldbeutel im mitgeführten Rucksack verstaut. Die Unbekannten folgten der älteren Dame und Schwupps, vermisste sie später zu Hause die Geldbörse samt 500 Euro Bargeld. Die Bundespolizei warnt aus aktuellem Anlass dieser fünf Taten vor (Taschen)Diebinnen und Dieben. Seien Sie bitte auf Reisen, insbesondere in Bahnhöfen und Zügen (vor allem beim Ausstieg und Alleinlassen des Gepäcks), wachsam und stets misstrauisch. Sollten Sie Opfer geworden sein, begeben sie sich bitte schnellstmöglich am Bahnhof zu einer Bundespolizei- oder zu Hause an eine örtliche Polizeiinspektion.

Viele weitere Informationen zum Thema Taschendiebstahl und wie verhalte ich mich richtig, gibt es unter: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/01Vorsicht-Taschendiebstahl/Vorsicht-Taschendiebstahl_node.html

Das anhängende Symbolbild kann zu redaktionellen Zwecken mit dem Zusatz "Bundespolizei" im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verwendet werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell