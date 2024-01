BPOLI-OG: Gemeinsame deutsch-französische Streife nimmt Straftäter fest

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern am Bahnhof in Kehl einen 26-Jährigen festgenommen. Gegen den tunesischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Da de Mann die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 20 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg ...

