Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Grimpingstraße/Geparkter Smart beschädigt

Coesfeld (ots)

Einen in einer Parkbucht geparkten grauen Smart beschädigte der Fahrer eines weißen Lieferwagens am Dienstag (28.11.) an der Grimpingstraße. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und auch, wie sich das verursachende Fahrzeug über die Grimpingstraße und die Laurentiusstraße flüchtete ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Unfallzeit war am Dienstag um kurz nach 16 Uhr. Weitere Zeugen und der Unfallfahrer werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

