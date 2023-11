Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall auf der BAB45 - Auto bleibt auf dem Dach liegen

Dortmund (ots)

Am Mittwochmorgen gegen kurz vor 5 Uhr wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst auf die A 45 in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Verkehrsunfall alarmiert. In Höhe des Rastplatzes Kirchlinde kam es zu einem Unfall zwischen einen Peugeot und einem Nissan. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Nissan und blieb auf dem Dach, auf der rechten Fahrbahn liegen. Ersthelfer betreuten und versorgten unverzüglich die 56-jährige Fahrerin, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Glücklicherweise war die Fahrerin in ihrem Fahrzeug weder eingeklemmt noch eingeschlossen, so dass die Rettung aus dem Auto schnell vollzogen werden konnte. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst wurde sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Peugeot wurde ebenfalls untersucht, blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt und verblieb an der Unfallstelle. Er und weitere Augenzeugen des Unfalls wurden von Kräften der Psychosozialen Notfallversorgung noch vor Ort betreut. Während der Rettungsmaßnahmen war die Autobahn in Richtung Frankfurt in Höhe des Rastplatzes voll gesperrt, was zu langen Rückstaus führte. Nach etwa einer Stunde konnte durch die Polizei zumindest die linke Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden. Die Kräfte der Feuerwache 9 (Mengede), Feuerwache 1 (Mitte), Feuerwache 2 (Eving) und des Rettungsdienstes waren mit insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Klärung der Unfallursache und die Bergung der Fahrzeuge wird nun von der Polizei übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell