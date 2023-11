Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verletzte Person nach Zusammenstoß mit U-Bahn in Aplerbeck

Dortmund (ots)

Gegen 7:00 Uhr morgens rückte die Feuerwehr Dortmund zu einem Verkehrsunfall an der überirdischen U-Bahnhaltestelle Allerstr./Westfälische Klinik aus. Gemeldet war eine unter der U-Bahn eingeklemmte Person. Vor Ort bestätigte sich die Lage glücklicherweise nicht. Eine Person war schwer verletzt aber nicht unter der Bahn eingeklemmt. Die medizinische Versorgung wurde sofort eingeleitet, um die Person für den Transport in das nächste geeignete Krankenhaus vorzubereiten. In Zusammenarbeit mit der DSW konnte die Bahnlinie U47 kurzzeitig gesperrt werden und der betroffene Zugwagen wurde versetzt, so dass ein besserer Zugang zum Patienten möglich war.

Der Fahrer und die Mitfahrenden der Linie U47 wurden vor Ort durch die psychosoziale Notfallversorgung betreut.

An dem Einsatz waren ca. 30 Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Asseln), der Spezialeinheit Bergung der Feuerwache 1 (Mitte), die psychosoziale Notfallversorgung sowie der Rettungsdienst beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell