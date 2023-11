FW-DO: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Dortmund (ots) - Mitte- Nord: Gegen 22.50 Uhr wurde die Feuerwehr in die Schützenstraße alarmiert. Dort brannte es in einem Zwischengeschoß des Treppenraumes in einem Abstellraum. Die Einsatzkräfte drangen unter Atemschutz in das Gebäude ein und konnten vier Personen über den Treppenraum retten und ins Freie führen. Der Rettungsdienst untersuchte die Personen, ein Transport in ein Krankenhaus war aber nicht ...

mehr