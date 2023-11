Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Zwei Katzenbabys bei Zimmerbrand gerettet

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Eving: Am Montagabend (13.11.23) erreichte die Feuerwehrleitstelle gegen 18:40 Uhr ein Notruf von der Kemminghauser Straße im Ortsteil Eving. Dort war eine Wohnung im Erdgeschoss verraucht. Der Anrufer vermutete dort einen Kabelbrand. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits unverletzt verlassen können. Der zuständige Löschzug 2 der Feuerwache Eving nahm umgehend ein Strahlrohr unter Pressluftatmern zur Brandbekämpfung in die verrauchte Wohnung vor. Ein zweiter Trupp schaltete das Gebäude stromlos, kontrollierte anschließend den verrauchten Treppenraum und die darüberliegenden Geschosse. Die Suche in der verrauchten Wohnung nach dem Brandherd gestaltete sich schwierig, da die Einsatzkräfte erst von einem Kabelbrand ausgingen. Nach dem Öffnen einiger Fenster zur Belüftung entdeckte ein Trupp den Brandraum, dessen einziger Zugang versteckt hinter einem anderen Raum lag und konnte den Brand löschen. Aus dem 2. Obergeschoss wurden zwei Katzenbabys von der Feuerwehr aus dem verrauchten Bereich gerettet. Mittels eines Hochleistungslüfters lüftete die Feuerwehr abschließend das Gebäude. Die Einsatzstelle übernahm die Kriminalpolizei zur Brandursachenermittlung. Insgesamt waren 20 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell