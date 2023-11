Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Kellerfeuer in Dortmunder Nordstadt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Gegen 8:45 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwache 1 (Stadtmitte), Feuerwache 2 (Eving), sowie des Freiwilligen Löschzuges 29 (Deusen) und des Rettungsdienstes am Montagmorgen zur Schützenstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Brandschützer kam den Beamten bereits Rauch aus dem Eingangsbereich des Hauses entgegen. Schnell konnte das Feuer im Keller lokalisiert und mit einem Trupp unter Atemschutz und einem C Rohr bekämpft werden. Die meisten Bewohner des fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses blieben besonnen und warteten das Eintreffen der Feuerwehr in ihren Wohnungen ab. Eine 70-jährige Bewohnerin wurde mit Verdacht auf ein leichtes Einatmen von Brandgasen dennoch zur weiteren Untersuchung in ein Dortmunder Krankenhaus transportiert. Das Haus musste von den Stadtwerken stromlos geschaltet werden. Eine Wohnungseinheit konnte aufgrund einer Verschmutzung mit Brandrauchablagerungen nicht mehr bewohnt werden. Wie es zu dem Ausbruch des Brandes im Keller kam, wird nun von der Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell