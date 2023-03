Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Handtaschendiebstahl aus PKW

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, OT Echte, Hauptstraße 6, dortiger ReWe-Markt. Zeit: Samstag, 25. März 2023, 10:40 Uhr bis 10:45 Uhr. Unbekannte Täterschaft nutzte die Abwesenheit einer Kundin, die sich zu einem Einkauf in den ReWe -Markt begab und zuvor ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz abstellte. Die bisher unbekannten Täter machten sich an dem unverschlossenen PKW Skoda zu schaffen und entwendeten aus dem Fahrzeug die Handtasche. Der nun Geschädigten entstand ein Entwendungsschaden von ca. 270 Euro. Kunden die sich im genannten Tatzeitraum auch beim Einkaufen am/im ReWe-Markt aufhielten und eventuell verdächtige Beobachtungen über Personen und Fahrzeugen wahrgenommen haben, melden diese bitte an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390. Vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim wurden Ermittlungen wegen Handtaschen-Diebstahl aufgenommen

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell