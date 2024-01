Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Körperverletzung

Osnabrück (ots)

In der Nacht des 13.01.2024 auf den 14.01.2024, gegen 00.50 Uhr, ist es in der Hasestraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 30-jährigen Mannes aus Hilter gekommen. Der Mann war in der Stadt unterwegs und habe ein Streitgespräch mitbekommen, welches er versucht habe zu schlichten. Daraufhin wurde er unvermittelt durch den bislang unbekannten Täter geschlagen und stürzte zu Boden. Der Schläger ist daraufhin in Richtung Lohstraße geflüchtet. Bei dem Sturz wurde der 30-jährige verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- grün/ braune Jacke - schwarzes Tommy Hilfiger Shirt - schwarze Hose (Jeans) - braune kurze Haare - 3-Tage Bart (Vollbart) - 20-30 Jahre alt

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Täter geben können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2215 oder 0541/ 327-3103

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell