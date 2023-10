Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erstmeldung Sprengung eines freistehenden Geldautomaten in Wittenburg

Wittenburg (ots)

Durch unbekannte Täter wurde ein freistehender Geldautomat auf dem Parkplatz des Getränkemarktes im Bereich der Hagenower Chaussee in Wittenburg angegriffen. Zeugen wurden auf die Tat und die unbekannten Täter aufmerksam und verständigten sofort die Polizei. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der flüchtigen Täter. Im unmittelbaren Bereich des stark beschädigten Geldautomaten konnten Geldscheine vorgefunden werden. Auf Grund von möglichen Spuren im Umfeld des Geldautomaten und dortigen Parkplatzes wird dieser großräumig durch Einsatzkräfte der Polizei abgesperrt. Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die in den heutigen frühen Morgenstunden im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 04:00Uhr in Wittenburg die Tat bzw. auffällige Personenbewegungen beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Hagenow unter 03883 631 0, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Madeleine Haker Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell