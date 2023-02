POL-MK: Bezugsmeldung zu "Öffentlichkeitsfahndung anlässlich aktueller Vermisstensuche" (09.02.2023, 12:38 Uhr - gelöscht) - Vermisster leblos aufgefunden

Lüdenscheid (ots) - Am Donnerstagabend und Freitagmorgen brannten weitere Papiercontainer im Lüdenscheider Stadtgebiet. An der Hohen Steinert brannten, gegen 23:00 Uhr, drei Container. An der Börsenstraße, gegen 23:40 Uhr, ein weiterer. Da sich der Container in diesem Fall an einer Hauswand befand, wurde die Fassade durch den Brand ebenfalls leicht beschädigt. ...

