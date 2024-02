Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Brennende Mülltonnen +++ PKWs zerkratzt +++ Mann beschädigt Streifenwagen +++ Sachbeschädigung auf Friedhof

Wiesbaden (ots)

1. Brennende Mülltonnen

Wiesbaden, Brunhildenstraße, Sieglindeweg, 13.02.2024, 23:50 Uhr

(pj) Gleich zweimal brannten in der vergangen Nacht Mülltonnen in der Wiesbadener Innenstadt. Zwischen 23:50 Uhr und 23:57 Uhr am Dienstagabend wurden im Sieglindeweg und in der Brunhildenstraße Feuer gemeldet. Das Feuer im Sieglindeweg brach in einer Papiermülltonne aus, sprang auf eine Hecke sowie einen Gartenzaun über. In der Brunhildenstraße, nur wenige Hundert Meter entfernt, brannten gleich mehrere Mülltonnen vor einer Schule komplett aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

2. PKWs zerkratzt

Wiesbaden, Bingertstraße, Hasengartenstraße, 12.02.2024, 09:00 Uhr bis 13.02.2024 09:00 Uhr

(pj) Unbekannte Täter haben in Wiesbaden zwischen Montag- und Dienstagmorgen erheblichen Schaden an zwei PKW verursacht. In der Bingertstraße wurde ein schwarzer Mercedes zerkratzt. Dem gleichen Schicksal erlag ein schwarzer BMW, der in der Hasengartenstraße parkte. Auch hier wurden gleich mehrere Karosserieteile durch Vandalen zerkratzt. Es entstand jeweils Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Diese nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer 0611 / 345 2140 entgegen.

3. Mann beschädigt Streifenwagen

Wiesbaden, Bertramstaße, 14.02.2024, 06:25 Uhr

(pj) Am Platz der Deutschen Einheit beschädigte ein Mann in den frühen Morgenstunden eine Laterne sowie einen Streifenwagen. Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand trat ein 32-Jähriger zunächst eine Laterne aus. Anschließend entledigte er sich seiner Oberbekleidung und sprang auf einen Streifenwagen. Dadurch wurde die Frontscheibe beschädigt. Der Streifenwagen ist nicht mehr einsatzbereit. Der Mann wurde festgenommen und zur Behandlung in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

4. Sachbeschädigung auf Friedhof

Wiesbaden, Friedhof Kostheim, 12.02.2024 bis 13.02.2024, 09:30 Uhr

(pj) Unbekannte haben vermutlich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein Grab auf dem Friedhof in Kostheim beschädigt. Bei Arbeiten auf dem Friedhof im Mittleren Sampelweg stellten Beschäftigte einer Gärtnerei ein Grab fest, welches verwüstet wurde. Dabei wurde die Ruhestätte betreten, Blumen, Kerzenhalter sowie die Dekoration beschädigt. Täterhinweise liegen nicht vor. Diese nimmt das 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 2240 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell