POL-HAM: Einbruch im CreativRevier - Polizei nimmt drei Täter fest

Hamm-Herringen (ots)

Am Dienstag wurde der Polizei, gegen 19 Uhr, ein Einbruch auf dem Gelände des CreativReviers gemeldet. Drei Männer (25, 34 und 37 Jahre) konnten vorläufig festgenommen werden. Ein Zeuge konnte beobachten, wie sich die drei Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Hammerkopfturm verschafften. Es handelt sich dabei um den Förderturm der ehemaligen Zeche Heinrich-Robert. Polizeibeamte umstellten und durchsuchten das Gebäude. Dabei gelang die Festnahme der Täter. Sie wurden in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. (ag)

