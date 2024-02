Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Korrektur zur Pressemeldung - Queerfeindliche Beleidigung & Körperverletzung,

Wiesbaden (ots)

Korrektur zur Pressemeldung - Queerfeindliche Beleidigung & Körperverletzung, Wiesbaden-Biebrich, Rathausstraße, Dienstag, 20.02.2024, 19.30 Uhr

Aufgrund eines Büroversehens muss die Pressemeldung vom 22.02.2024 korrigiert werden. Die Tatörtlichkeit war in der Rathausstraße in Wiesbaden Biebrich, nicht am Rathausplatz in Wiesbaden Delkenheim. Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.

