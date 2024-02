Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Schreckschusswaffe geschossen +++ Versuchter Einbruch übers Dach +++ Tagsüber in Wohnung eingebrochen +++ In Keller eingebrochen und Feuerlöscher entleert

Wiesbaden (ots)

1. Mit Schreckschusswaffe geschossen,

Wiesbaden, Frankenstraße, 26.02.2024, 16:45 Uhr

(pj) Bei einem Streit unter mehreren Personen in Wiesbaden feuerte ein unbekannter Täter am Montagabend eine Schreckschusswaffe ab. Gegen 16:45 Uhr meldete ein Anrufer über den Notruf eine Auseinandersetzung mehrerer Beteiligter in der Frankenstraße. Der Meldung nach hätten sich zwei Täter geschlagen und einer der beiden im weiteren Verlauf eine Waffe abgefeuert. Die Polizei entsendete sofort Streifenwagen sowie Zivilkräfte zum Einsatzort. Die Täter waren jedoch unmittelbar nach der Schussabgabe in unterschiedliche Richtungen geflüchtet und konnten trotz intensiver Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Es gibt keine Hinweise darauf, ob jemand verletzt wurde. Bei der Absuche des Tatortes fanden die Einsatzkräfte die Hülse einer Schreckschusspatrone. Hinweise nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

2. Versuchter Einbruch übers Dach,

Wiesbaden, Dudenstraße, 22.02.2024 bis 25.02.2024

(pj) Bei dem Versuch über das Dach einzubrechen, beschädigten Unbekannte in den vergangenen Tagen ein Haus in Wiesbaden. In der Zeit zwischen Donnerstag bis Sonntag stiegen Einbrecher mit einer Leiter auf das Dach einer Villa in der Dudenstraße. Dort versuchten sie in das Innere zu gelangen, indem sie Dachziegeln und Dämmung entfernten. Trotz verursachtem Sachschaden in vierstelliger Höhe misslang der Versuch. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegengenommen.

3. Tagsüber in Wohnung eingebrochen,

Wiesbaden, Weilstraße, 26.02.2024, 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(pj) Unbekannte Täter sind am helllichten Tag in eine Wohnung eingebrochen und entkamen mit der Beute. Am gestrigen Montag zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr gelangten Einbrecher über den Hausflur eines Mehrparteienhauses in der Weilstraße zur Wohnungstür der Opfer. Dort brachen sie die Tür auf und entwendeten Schmuck und Bargeld aus der Wohnung. Täterhinweise liegen nicht vor. Diese nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345 0 entgegen.

4. In Keller eingebrochen und Feuerlöscher entleert, Wiesbaden, Friedenstraße, 26.02.2024, 23:45 Uhr

(pj) Drei Täter sind am späten Montagabend in den Keller eines Mehrparteienhauses eingedrungen und versuchten dort Kellerabteile aufzubrechen. Gegen 23:45 Uhr verschaffte sich das Einbrechertrio über eine Garage Zugang zum Keller des Mehrfamilienhauses in der Friedenstraße. Dort angelangt versuchten die Täter die Kellerabteile zu öffnen, was jedoch misslang. Auf der anschließenden Flucht entleerten die Einbrecher einen Feuerlöscher in der Garage sowie auf parkende Fahrzeuge in der Schinkelstraße. Das Tätertrio wurde beschrieben als männlich und dunkel gekleidet. Der erste Täter hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild und eine blonde Kurzhaarfrisur. Auch der Zweite soll ein Westeuropäer gewesen sein, der jedoch eine schwarze Kurzhaarfrisur hatte. Als südländisch aussehend und mit einer Basecap bekleidet wurde der dritte Unbekannte beschrieben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell