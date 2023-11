Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Blieskastel (ots)

Am Montag, 20.11.2023 ereignete sich in dem Zeitraum von 13:00 Uhr bis 13:15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Saar-Pfalz-Straße in Blieskastel Aßweiler in Höhe der dortigen Sparkassen-Filiale. Hierbei wurde an einem geparkten PKW der linke Außenspiegel beschädigt. Bei dem Verursacher handelte es sich vermutlich um einen beigefarbenen Kleinwagen mit IGB-Kreiskennzeichen. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Geschädigte von der Unfallörtlichkeit, ohne dass der notwendige Personalienaustausch stattfinden konnte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

