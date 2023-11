Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Streit in Asylunterkunft eskaliert - Unfälle - Holzstapel in Brand gesteckt

Aalen (ots)

Korb: In Einfamilienhaus eingebrochen

Zwischen Sonntag, 17 Uhr und Dienstag, 11:50 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Fröbelstraße und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der beim Einbruch verursachte Sachschaden ist, ist bislang unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Streit in Asylunterkunft eskaliert

Am Dienstag gegen 13:30 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass in der Asylunterkunft im Heuweg eine männliche Person mit einer Schusswaffe und einem Schlagstock herumhantieren würde. Der 20-jährige Bewohner der Unterkunft konnte kurz darauf in seinem Zimmer festgenommen werden. Bei der Schusswaffe handelte es sich um eine Softairpistole. Sein Verhalten erklärte der Mann damit, dass es kurz zuvor zu Streitigkeiten mit anderen Bewohnern der Unterkunft gekommen sein soll. Die Waffe wurde beschlagnahmt, der 20-Jährige muss ggf. mit einem Strafverfahren rechnen.

Waiblingen-Beinstein: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine 34-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr die Waiblinger Straße. Auf Hohe der Evangelischen Kirchengemeinschaft kam ihr ein bisher unbekannter Autofahrer entgegen, der laut der Opel-Fahrerin zu weit links fuhr, weshalb es zum Kontakt zwischen den beiden Außenspiegeln kam. Anschließend fuhr der bislang unbekannte Autofahrer unerlaubt weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden: Weiterer Einbruch

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 07.11.2023 und Montag, 13.11.2023 brachen bisher unbekannte Diebe in eine Einliegerwohnung in der Gartenstraße in Grunbach ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Baum fällt auf Pkw

Ein 57 Jahre alter Opel-Fahrer befuhr in der Nacht auf Mittwoch gegen 1 Uhr die Untere Steige, als sich plötzlich ein Baum aus dem Hang löste und auf die Fahrbahn flog. Trotz sofortiger Vollbremsung durch den Opel-Fahrer schlug der Baum im Bereich der Frontscheibe des Opel ein. Der 57-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Die Feuerwehr war u.a. mit einem Kran vor Ort, um den Baum wieder von der Straße zu entfernen.

Winnenden: Holzstapel in Brand gesteckt

In der Nacht auf Mittwoch geriet ein Holzstapel, der sich auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses in der Petristraße befand, in Brand. Eine Bewohnerin bemerkte gegen 1:45 Uhr das Feuer und versuchte sofort, dieses zu löschen. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte schließlich den Brand. Das Feuer griff teilweise auf die Hausfassade über, ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 30.000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von Brandstiftung auszugehen. Ein Zusammenhang mit den zurückliegenden Bränden im Bereich Steinweg wird ebenfalls geprüft, gilt zum jetzigen Zeitpunkt aber als unwahrscheinlich. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Murrhardt: Abbiegeunfall

Eine 58-jährige Autofahrerin befuhr am Dienstag gegen 10.30 Uhr die Fornsbacher Straße und beabsichtigte nach links auf ein Tankstellengelände einzubiegen. Hierbei stieß sie mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen, wobei sie sich leicht verletzte. Am Pkw der 58-Jährigen, ein VW Up entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, am Transporter ein Schaden von ca. 5000 Euro.

