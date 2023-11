Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann entfacht Feuer und leistet Widerstand, Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Mann entfacht Feuer, bedroht Person mit Messer und leistet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Gegen 19:40 Uhr meldete ein Mitarbeiter einer Unterkunft für Geflüchtete in der Ludwigstraße, dass ein 21-Jähriger ein Feuer entfacht hätte, welches für das Gebäude eine Gefahr darstellen würde. Der 30-jährige Zeuge wollte das Feuer löschen, wurde dabei jedoch von dem 21-Jährigen mit einem Messer bedroht. Auch gegen die alarmierten Polizeibeamten leistete der 21-Jährige Widerstand, indem er diese von dem Feuer abwehrte. Der Mann konnte letztlich zu Boden gebracht werden und das Feuer mittels eines Feuerlöschers gelöscht werden. Der 21-Jährige wurde daraufhin festgenommen und ist nun in Polizeigewahrsam. Das Feuer verursachte an dem Gebäude einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 21-Jährigen aufgenommen. Auf ihn kommen mehrere Strafanzeigen zu.

Gaildorf: Unfall beim Überholen

Gegen 13:00 Uhr am Dienstag befuhr eine 46-Jährige mit einem Audi die die B19 aus Gaildorf kommend in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall. Kurz nach Ottendorf scherte sie zum Überholen eines vor ihr fahrenden Fahrzeuges aus, übersah hierbei allerdings den PKW eines 31-Jährigen, welcher bereits überholte. Es kam zum Zusammensto0. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Oberrot: Unfall an Kreuzung

Ein 60 Jahre alter Daimler-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 14:00 Uhr die Eugen-Klenk-Straße und wollte die Rottalstraße geradeaus überqueren. Hierbei kollidierte er mit dem Audi einer 63-Jährigen, welche aus Richtung Hausen kam. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro.

Satteldorf: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 37-jähriger Renault-Fahrer wollte am Dienstagmorgen gegen 08:30 Uhr den Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle Crailsheim und wollte auf die A6 in Richtung Nürnberg auffahren. Dabei übersah er einen 59-jährigen Lkw-Fahrer, welcher auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell