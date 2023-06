FW-Schermbeck: Brand am Fahrbahnrand

Schermbeck (ots) - Der Löschzug Altschermbeck wurde heute Nacht gegen 01:55 Uhr mit dem Einsatzstichwort "TH2 - Person in verschlossener Wohnung" in die Maassenstraße alarmiert. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte die Wohnung bereits geöffnet werden. Die Einsatzkräfte unterstützten bei der abschließenden Sicherung der Wohnung. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die Feuerwehr ...

mehr