Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kellerbrand - Einbruch - Jugendliche erbeuteten von 11-jährigen Jungs Bargeld

Aalen (ots)

Alfdorf: Feuerwehreinsatz

Im Keller eines Wohnhauses in der Straße Strübelhof geriet am Dienstagnachmittag ein Holzschrank in Brand. Brandursächlich war vermutlich neben dem Schrank gelagerte Asche, in der sich noch Glutreste befanden. Die Feuerwehren Alfdorf, Welzheim und Pfahlbronn kamen vor Ort und hatten das Feuer schnell im Griff. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde lediglich der Holzschrank beschädigt, der Sachschaden dürfte im niederen dreistelligen Bereich liegen, verletzt wurde niemand.

Fellbach: Einbruch in Garage

In der Nacht zum Dienstag wurde in der Mozartstraße in eine Garage eingebrochen, aus der zwei Fahrräder und verschiedene Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von ca. 6000 Euro entwendet wurden. Hinweise zum Tatgeschehen erbittet nun die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Welzheim: 11-Jährige wurden Opfer eines Überfalls - Zeugen gesucht

Zwei 11-jährige Jungs liefen am letzten Freitagabend zwischen 18 Uhr und 19 Uhr zusammen auf dem Kirchplatz, als sie von zwei Jugendlichen angesprochen wurden. Diese Jugendliche wollten von den 11-jährigen Jungs Bargeld. Im weiteren Verlauf hielten die Tatverdächtigen die kleineren Jungs fest und erbeuteten von denen 10 Euro. Die Kinder blieben unverletzt. Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell