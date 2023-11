POL-HOM: Unfallflucht am Universitätsklinikum Homburg

Homburg (ots) - Am Freitagabend, 17.11.2023, kam es gegen 20:35 Uhr vor einem Supermarkt in der Karlstraße/Kaiserstraße in 66424 Homburg zu einer versuchten Raubstraftat zum Nachteil eines 17-jährigen Jugendlichen. Fünf bislang unbekannte männliche Täter näherten sich dem Jugendlichen und umzingelten ihn. Zwei der fünf Täter versetzten dem Jugendlichen Schläge in den Bauch und sprühten ihm Pfefferspray in die ...

