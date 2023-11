Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Blieskastel (ots)

Am Dienstag, den 14.11.2023, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem unbekannten Fahrzeug, vermutlich Transporter oder ähnlich großes bzw. größeres Fahrzeug, in der Zeit von 13:15 bis 14:45 in der Wattweilerstraße in 66440 Blieskastel-Webenheim gegen den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Wohnmobils der Marke Fiat und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Wohnmobil entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

