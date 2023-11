Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Bexbach Frankenholz

Bexbach (ots)

Am 13.11.2023, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Höcherbergstraße in Bexbach Frankenholz zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte durch Werfen eines unbekannten Gegenstandes die Heckscheibe des PKWs (Hyundai i20, Farbe: weiß) der Geschädigten. Die Geschädigte befuhr zum Tatzeitpunkt die Höcherbergstraße aus Höchen kommend in Fahrtrichtung Oberbexbach. Bei dem Täter soll es sich um eine männliche Person mit Kapuzenpulli gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell