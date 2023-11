Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall in Homburg - Unfallverursacher flüchtig

Homburg (ots)

Am 13.11.2023, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich in der Steinbachstraße in Homburg ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher kollidierte mit dem Seitenspiegel eines geparkten Opel Omega mit HOM-Kreiskennzeichen und fuhr anschließend in Fahrtrichtung Berliner Straße davon. Eine Zeugin, die den flüchtigen Pkw beobachten konnte beschrieb ihn als blauen Kleinwagen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. Mit einem Schaden im Bereich des rechten Seitenspiegels am flüchtigen Pkw ist zu rechnen.

