POL-HOM: Verkehrsunfallflucht BAB 6 in Höhe AS Homburg

Blieskastel (ots) - Am Dienstag, den 14.11.2023, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem unbekannten Fahrzeug, vermutlich Transporter oder ähnlich großes bzw. größeres Fahrzeug, in der Zeit von 13:15 bis 14:45 in der Wattweilerstraße in 66440 Blieskastel-Webenheim gegen den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Wohnmobils der Marke Fiat und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. ...

