Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchtes Raubdelikt in der Innenstadt von Homburg

Homburg (ots)

Am Freitagabend, 17.11.2023, kam es gegen 20:35 Uhr vor einem Supermarkt in der Karlstraße/Kaiserstraße in 66424 Homburg zu einer versuchten Raubstraftat zum Nachteil eines 17-jährigen Jugendlichen. Fünf bislang unbekannte männliche Täter näherten sich dem Jugendlichen und umzingelten ihn. Zwei der fünf Täter versetzten dem Jugendlichen Schläge in den Bauch und sprühten ihm Pfefferspray in die Augen. Die Täter versuchten nun ihm die Geldbörse zu entwenden, was allerdings nicht gelang. Die Tätergruppe flüchtete danach in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit. Der Geschädigte wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell