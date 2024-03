Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Wohnungseinbruch +++ Einbrecher auf Indoorspielplatz +++ Lastenrad gestohlen +++ Kostenlose Fahrradcodierungen

Wiesbaden (ots)

1. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Zietenring, 02.03.2024, 22:45 Uhr und 03.03.2024 10:20 Uhr

(pj) Einbrecher suchten zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen eine Wohnung in Wiesbaden heim. Unbekannte Täter hebelten die Tür der in einem Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses befindlichen Wohnung auf und durchwühlten im Anschluss das Innere. Die Tat ereignete sich zwischen 22:45 Uhr am Samstagabend und 10:20 Uhr Sonntagmorgen. Ob aus der "Am Zietenring" gelegenen Wohnung Beute gemacht wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 gegeben werden.

2. Einbrecher auf Indoorspielplatz,

Wiesbaden, Igstadt, Hinterbergstraße, 03.03.2024, 22:30 Uhr

(pj) Ein Einbrecher ist am Sonntag bei einem Indoorspielplatz in Igstadt eingestiegen, wurde jedoch vom Inhaber verschreckt. Gegen 22:30 Uhr kletterte der Täter auf das Dach des Gebäudes, wo er schließlich ein Fenster aufbrach und sich so Zutritt verschaffte. Der Betreiber des Freizeitbetriebes in der Hinterbergstraße überraschte den Einbrecher jedoch. Dieser flüchtete durch den Haupteingang in unbekannte Richtung. Der Täter wird beschrieben als 1,80 bis 1,85 Meter groß, osteuropäischer Phänotyp, schmale Figur, bekleidet mit einer grauen Wollmütze, hellgrauem Hoodie sowie einer hellgrauen Jogginghose und weißen Schuhen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345 2340 entgegen.

3. astenrad gestohlen,

Wiesbaden, Yorckstraße, 29.02.2024 bis 01.03.2024

(pj) Zwischen Donnerstag und Freitag ist ein Lastenrad im Wiesbadener Westend gestohlen worden. Aus dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Yorckstraße haben unbekannte Täter zwischen 22:00 Uhr am Donnerstagabend und 07:00 Uhr Freitagmorgen das, mit einem Schloss gesicherte Lastenrad der Marke "Urban Arrow" gestohlen. Der Wert des Rades liegt bei fast 4.000 Euro. Täterhinweise liegen keine vor, diese nimmt das 4. Polizeireiver unter der Rufnummer 0611 /345 2440 entgegen.

Kostenlose Fahrradcodierungen

Mit Beginn der Fahrradsaison 2024 bietet die Polizeidirektion Wiesbaden interessierten Bürgerinnen und Bürgern wieder die Möglichkeit, ihre Fahrräder kostenlos codieren zu lassen. Die Termine und das Anmeldeverfahren entnehmen Sie bitte der Homepage www.polizei.hessen.de. Bei der Codierung gravieren die Beamtinnen und Beamten eine individuelle Buchstaben-/Zahlenkombination in den Rahmen des Rades, welche verschlüsselte Informationen zum Besitzer des Fahrrades enthält. Neben dem positiven Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung die erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seinem ursprünglichen Besitzer wieder zurückzubringen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell