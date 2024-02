PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Versuchter Wohnungseinbruch+++Verstoß gegen das Waffengesetzt+++Sachbeschädigung durch Luftgewehr+++Unfallflucht+++

Limburg (ots)

1. Versuchter Wohnungseinbruch

Tatort: 65611 Brechen, Amselweg Tatzeit: Fr., 09.02.2024, 14:00 Uhr - 19:45 Uhr

Unbekannte Täter versuchten zur Tatzeit in das Einfamilienhaus einzudringen. Gegen 19:45 Uhr kamen die Bewohner des Einfamilienhauses im Amselweg nach Hause und stellten fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, sich über die Terrasse Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen. Aufgrund getroffener Sicherheitsmaßnahmen schlug dieser Versuch jedoch fehl, so dass die Täter unverrichteter Dinge flüchteten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

2. Verstoß gegen das Waffengesetz

Tatort: 65520 Bad Camberg, Röntgenstraße Tatzeit: Fr., 09.02.2024, 19:52 Uhr

Jugendlicher schießt im Feld mit einer Schreckschusspistole mehrfach in die Luft. Am Freitagabend gingen mehrere Anrufe bei der Polizei ein, dass in der Feldgemarkung in Bad Camberg Schüsse gefallen seien. Daraufhin wurden mehrere Funkstreifen der Polizeistation in Limburg nach dort entsandt. Aufgrund von Zeugenbeobachtungen konnten zwei Jugendliche ermittelt werden, von denen ein 17-jähriger zugab, die Schreckschusswaffe illegal gekauft, geführt und damit geschossen zu haben. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Sachbeschädigung durch Luftgewehr

Tatort: 65604 Elz, Nassauischer Ring Tatzeit: Fr., 09.02.2024

Mit einem Luftgewehr wurde auf das Fenster im 1. OG eines Einfamilienhauses geschossen. Die Bewohner des Einfamilienhauses stellten am Abend des 09.02.2024 ein Loch im Rollladen eines Fensters im 1. Obergeschoss fest. Die hinzugerufene Streife konnte den Verdacht, dass es sich um ein Einschussloch, vermutlich eines Luftgewehrs handelt, bestätigen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

4. Nach Unfall weggefahren

Tatort: 65616 Villmar, Johannes-Gutenberg-Straße Tatzeit: Fr., 09.02.2024, 23.25 Uhr

Am Freitagabend kam eine unbekannte Person mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn "Johannes-Gutenberg-Straße" ab und stieß gegen einen Stromverteilerkasten. Ein in unmittelbarer Nähe zum Unfallort wohnender Zeuge meldete der Polizei, dass er durch einen lauten Knall auf der Straße aufmerksam geworden sei. Er stellte kurz darauf fest, dass ein Stromverteilerkasten, der in der J.-Gutenberg-Straße montiert war, offenbar durch ein Kfz. massiv beschädigt wurde. Das verursachende Fahrzeug war nicht mehr zu sehen, allerdings frische Unfallspuren. Die Polizei konnte rekonstruieren, dass das unbekannte Fahrzeug offenbar den Struther Weg aus Fahrtrichtung Weilburger Straße in Richtung Sportplatz gefahren ist und in der Kurve in Richtung Ferdinand-Dirichs-Straße die Kontrolle verlor und gegen den Stromkasten fuhr. Die Störungszentrale wurde verständigt, der Kasten wird zeitnah instandgesetzt. Inwieweit Haushalte betroffen waren, ist nicht bekannt. Die Polizei Weilburg bittet um Hinweise auf das Unfallfahrzeug unter der 06471-93860.

