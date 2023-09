Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Brand in Flüchtlingsunterkunft - keine Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (14.09.2023) kam es in Recklinghausen zu einem Brandereignis in einer Flüchtlingsunterkunft. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde durch die automatische Brandmeldeanlage um 03:20 Uhr zur Dortmunder Straße alarmiert.

Bei Eintreffen war es in einem von vier Wohncontainern der dortigen Flüchtlingsunterkunft zu einem Entstehungsbrand gekommen. Der Brand wurde bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch den anwesenden Sicherheitsdienst und Bewohner eigenständig abgelöscht. Die Kräfte der Feuerwehr kontrollierten die Brandstelle, mussten aber keine weiteren Löschmaßnahmen ergreifen. Der verrauchte Bereich wurde geräumt und mittels Hochleistungslüftern der Feuerwehr belüftet. Der Brandraum wurde durch die Brandgase stark beschädigt und ist vorerst nicht mehr nutzbar.

Fünf Personen wurden rettungsdienstlich gesichtet, blieben aber unverletzt.

Die Feuerwehr war mit den Kräften der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache, dem Einsatzleitdienst sowie dem Rettungsdienst mit einem RTW vor Ort. Der Einsatz dauerte bis 04:30 Uhr an.

Zur Brandursache und Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft geben und verweist auf die polizeilichen Auskünfte in der Sache.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell