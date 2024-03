Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Falsche Handwerker +++ Zahlreiche Fahrzeuge zerkratzt +++ Festnahme nach Aufbruchsversuch eines Zigarettenautomaten +++ Rabiates Diebespärchen festgenommen

Wiesbaden (ots)

1. Falsche Handwerker,

Wiesbaden, Josef-Brix-Straße, Mittwoch, 06.03.2024, 12.30 Uhr bis 13 Uhr

(ro) Ein falscher Handwerker verschaffte sich in Wiesbaden am Mittwoch Zugang zu der Wohnung einer lebensälteren Dame und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. In der Josef-Brix-Straße sprach ein Mann, der sich als Handwerker ausgab, die Geschädigte vor ihrer Haustür an. Unter dem Vorwand die Wasserleitungen prüfen zu müssen, konnte er die 77-jährige überzeugen, ihn in ihre Wohnung zulassen. Der falsche Handwerker lenkte die Dame in ihrem Badezimmer ab. Vermutlich durch die noch offenstehende Wohnungseingangstür drang währenddessen ein weiterer Täter in die Wohnung ein, der diese nach Wertgegenständen durchsuchte. Beide verließen im weiteren Verlauf ohne Beute die Wohnung. Der falsche Handwerker wurde als 1,75 Meter groß, mit schlanker Statur und schwarzen Haaren beschrieben. Er sei ca. 30 Jahre alt, sprach akzentfreies Deutsch und trug einen bunten Anorak sowie grüne Gummihandschuhe.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

2. Zahlreiche Fahrzeuge zerkratzt,

Wiesbaden, Biebricher Allee, Donnerstag, 29.02.2024 bis Freitag 01.03.2024

(ro)In den letzten Tagen wurden in Wiesbaden zahlreiche Fahrzeuge zerkratzt. Alle waren in der Biebricher Allee ordnungsgemäß abgestellt. Ein Mann meldete die Tat am Mittwoch bei der Polizei. Der Wiesbadener hatte seinen PKW am Donnerstagabend abgestellt und am Freitag die Beschädigung festgestellt. Bei der Anzeigenaufnahme konnten von den herbeigerufenen Polizeibeamten 13 weitere beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden, die durch die Unbekannten zerkratzt wurden. Alle PKW waren ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Gesamtschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 2540 entgegen.

3. Gaststätte von Einbrecher heimgesucht, Wiesbaden, Röderstraße, Montag, 04.03.2024 bis Mittwoch 06.03.2024

(mb) Unbekannte Täter sind zwischen Montag und Mittwoch in eine Gaststätte in der Röderstraße eingebrochen. Die Einbrecher drangen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in den Gastraum ein und machten sich anschließend an drei Spiel- und einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Neben dem hinterlassenen Sachschaden, der sich im mittleren vierstelligen Bereich bewegt, entwendeten die Täter das vorgefundene Bargeld sowie zwei Elektrogeräte. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden, Wenzel-Jaksch-Straße, Mittwoch 06.03.2024, 16:30 Uhr bis 20:30 Uhr

(mb) Unbekannte Täter sind am Mittwoch in eine Wohnung in der Wenzel-Jaksch-Straße eingebrochen. Zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr gelangten die Täter über die Terrassentür in die Erdgeschosswohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Bei dem Diebesgut handelt es sich ausschließlich um Schmuck von unbekanntem Wert. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen keine vor. Diese nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

5. Festnahme nach Aufbruchsversuch eines Zigarettenautomaten, Wiesbaden, Freudenbergstraße, Donnerstag 07.03.2024, 01:06 Uhr

(mb) In der zurückliegenden Nacht nahm die Wiesbadener Polizei eine Person nach einem Aufbruchsversuch eines Zigarettenautomaten fest. Zuvor versuchten vier Täter arbeitsteilig einen Zigarettenautomaten in der Freudenbergstraße aufzubrechen. Gegen 01:06 Uhr verständigte ein Anwohner die Polizei, da er verdächtige Geräusche außerhalb seiner Wohnung hörte. Eintreffende Polizeikräfte konnten einen Täter in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen. Die übrigen drei Täter entkamen unerkannt. Einer der flüchtigen Mittäter hatte einen Bart und trug eine schwarze Kappe sowie eine rot-weiße Jacke. Ein anderer Täter konnte mit schwarzer Kappe und dunklem Hoodie beschrieben werden. Der vierte Täter war unauffällig dunkel gekleidet. Am Tatort und im Umfeld wurden zurückgelassenes Aufbruchswerkzeug und ein Rucksack sichergestellt. Am Automaten entstand ein Schaden in etwa 200 Euro. Der 36-jährige Festgenommene aus Heidenrod wurde nach der Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zeuginnen und Zeugen, die eventuell die Flucht der Mittäter beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0.

6. Räuberischer Diebstahl in Modegeschäft, Wiesbaden, Friedrichstraße, Mittwoch 06.03.2024, 19:18 Uhr

(mb) Ein 23-jähriger Wohnsitzloser wurde am Mittwochabend beim Diebstahl von hochwertiger Kleidung ertappt und versuchte auf rabiate Weise zu flüchten. Nachdem der Täter durch den Ladendetektiv beim Verlassen des Geschäftes in der Friedrichstraße angesprochen und zum Büro geführt wurde, schlug dieser um sich und versuchte zu flüchten. Durch einen weiteren Ladendetektiv konnte der Täter dann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die beiden Ladendetektive wurden leicht verletzt. Da der Festgenommene zuvor die Tat arbeitsteilig in weiblicher Begleitung verübt hatte, wurde Ausschau nach der Mittäterin im Geschäft und im Nahbereich gehalten, was letztlich zur Festnahme einer 18-jährigen Wohnsitzlosen führte. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurden beide Festgenommenen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kleidungsstücke im Wert von mehreren hundert Euro wurden vom Geschäft einbehalten.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1. Drei Verletzte bei Unfall auf A 66,

Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Mittwoch, 06.03.2024, 19:10 Uhr

(wie) Am Mittwochabend sind bei einem Auffahrunfall auf der A 66 bei Wiesbaden drei Personen verletzt worden. Ein 48-Jähriger befuhr mit einem Fiat die A 66 in Richtung Frankfurt. Zwischen den Anschlussstellen Erbenheim und Nordenstadt musste ein vorausfahrender 55-Jähriger seinen Audi an einem Stauende abbremsen. Dies bemerkte der Fiat-Fahrer offensichtlich zu spät und prallte gegen das Heck des Audi. Bei der Kollision wurden beide Fahrer sowie ein 60-jähriger Beifahrer in dem Audi verletzt. Alle drei wurden vom Rettungsdienst behandelt, der 55-Jährige musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Pkw wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 20.000 EUR.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell