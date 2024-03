Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wangen

Junge Frau liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Kurz vor Mitternacht fiel Beamten in Zivil ein grauer Skoda in der Zeppelinstraße auf. Als ein Streifenwagen zur Kontrolle in der Lindauer Straße hinzugezogen wurde, missachtete die 21-jährige Fahrerin das Anhaltesignal, gab Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit auf der L320 in Richtung Neuravensburg. Nach einer fast 5 km langen Verfolgungsfahrt, fuhr die Tatverdächtige in Hiltensweiler auf den Parkplatz eines Bauunternehmens. Da sie dort wegen eines Zauns nicht mehr weiterkam, parkte sie ihr Fahrzeug und kletterte auf die Rückbank des Skodas um ihre Fahrereigenschaft zu verschleiern. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Tatverdächtige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren ergab sich der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Um ihren Unmut über die Kontrolle auszudrücken, beleidigte sie die Beamten mit mehrfach Kraftausdrücken. Die Tatverdächtige muss nun mit einer Anzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Beleidigung, Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

