Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ausgeraubt

Am Sonntag wurde in Ulm ein 24-Jähriger überfallen.

Ulm (ots)

Der Überfall ereignete sich gegen 6.40 Uhr am Vorplatz vor dem Hauptbahnhof in Ulm. Unbekannte Täterschaft trat von hinten an den 24-Jährigen heran und sprühte ihm Pfefferspray in das Gesicht. Danach wurde ihm die Geldbörse aus der hinteren Hosentasche gezogen. Darin befanden sich neben Bargeld auch diverse Karten. Der oder die Täter gingen danach in unbekannte Richtung flüchtig. Im Anschluss verständigte der 24-Jährige die Polizei. Der konnte keinerlei Hinweise zu den Tätern geben und auch nicht sagen, ob es sich um eine oder mehrere Personen handelte. Der Rettungsdienst brachte den 24-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.

