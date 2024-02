Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Nach Unfall geflüchtet

Am Montag beschädigte ein Unbekannter ein geparktes Auto in Ertingen.

Ulm (ots)

Der graue Ford war in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 19.10 Uhr in einer Parkbucht linksseitig auf Höhe des Krähbrunnenplatzes geparkt. An diesem hinterließ der Unbekannte einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Er touchierte den Ford am hinteren, rechten Kotflügel. An der Windschutzscheibe des Ford wurde durch einen vermutlichen Augenzeugen ein Zettel angebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Zeugen, insbesondere auch der Zettelanbringer, sollen sich bei der Polizei Riedlingen (Tel. 07331/9380) melden.

++++ 0241147 (JS)

Lisa Karaduman, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell