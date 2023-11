LPI-J: Pferde auf der Fahrbahn

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bucha: Für eine 22-jährige Fahrzeugführerin endete die Fahrt am Dienstagnachmittag in einem Bach. Dabei befuhr sie die Landstraße zwischen Nennsdorf und Bucha. Aufgrund der Straßenglätte in Kombination mit nicht angepasster Geschwindigkeit kam die junge Frau in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Mit der Front im Bach kam der Pkw schließlich zum Stehen. Die 22-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und ins Klinikum nach Jena ...

