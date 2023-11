LPI-J: Von der Fahrbahn abgekommen

Jena (ots) - In der Westbahnhofstraße stellte man am frühen Dienstagnachmittag einen Diebstahl in einer Physiotherapie fest. Dabei ist ein unbekannter Täter in die Praxis eingedrungen, ohne Schaden an der Eingangstür zu hinterlassen und entwendete aus einem Spind die Zuzahlungskasse. Es entstand ein Beuteschaden von 450EUR. Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Täter. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr