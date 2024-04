Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Winnweiler (Donnersbergkreis) - Weitere Einbruchsversuche in der Ortslage

Winnweiler (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch 17 Uhr bis Freitag 16 Uhr wurde ins Pfarrheim in der Kichstraße in Winnweiler eingebrochen. Des Weiteren kam es zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag zu zwei versuchten Einbrüchen in den Straßen "Am Stockborn" und "Im Hainzenthal." Im ersten Fall wurde ein Fenster im OG des Pfarrheims aufgebrochen und das Gebäude betreten. Nach ersten Feststellungen wurden keine Gegenstände entwendet. Durch einen Anwohner konnte eine schlanke männliche Person mit schwarzem Kapuzenpullover dabei beobachtet werden, wie dieser aus besagtem Fenster gestiegen sei. Der Gesamtschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Im zweiten Fall wurde bei einem Einfamilienhaus die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen um anschließend den Griff der Tür zu erreichen. Der Täter wurde vom Bewohner des Hauses überrascht und flüchtete von dem Anwesen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Im dritten Fall wurde versucht ein Rollladen im Erdgeschoss hochzuschieben. Der Täter wurde hierbei ebenfalls bei der Tatausübung durch einen Bewohner gestört. Am Rollladen entstand kein Schaden. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

