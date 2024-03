POL-HI: Zeugenaufruf zu Einbruchsdiebstahl in Lamspringe

Hildesheim (ots) - Algermissen (tko) Eine 35-jährige Sarstedterin parkte ihren PKW Kia am 28.03.2024, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 10.45 Uhr, auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Straße Im Knick. In diesem Zeitraum fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparken gegen die hintere Stoßstange des Kia und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zum ...

mehr