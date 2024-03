Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung an der Bushaltestelle Universitätsstraße - Polizei sucht Zeugen (19.03.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung an der Bushaltestelle Universitätsstraße - Haltestelle Uni - am Dienstagabend. Gegen Mitternacht gerieten zwei Männer im Alter von 43 und 47 Jahren aus bislang unbekannter Ursache zunächst verbal aneinander. Im Laufe des Streits schlug der 47-Jährige auf den 43-Jährigen ein und verletzte ihn, so dass er zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus musste.

Zeugen, die die Auseinandersetzung an der Bushaltestelle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell