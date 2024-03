Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unfall beim Fahrstreifenwechsel - 20-Jährige verletzt (19.03.2024)

Gottmadingen (ots)

Am Dienstagabend ist es auf der Bundesstraße 34 bei Gottmadingen zu einem Unfall beim Fahrstreifenwechsel gekommen, bei dem eine junge Frau verletzt worden ist. Eine 18-Jährige fuhr mit einem Mercedes über den Einfädelungsstreifen auf die B34 auf. Beim Wechsel der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß mit einem VW einer 66-Jährigen. Die 18-Jährige erlitt bei der Kollision Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Höhe des an den beiden Autos entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell