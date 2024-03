Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Kirchen-Hausen, Lkr. Tuttlingen) Alkoholisiert mit einem Auto eine Warnbake umgefahren und anschließend geflüchtet

Geisingen, Kirchen-Hausen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Dienstagabend hat eine 38-jährige Frau mit einem Ford Fiesta unter dem Einfluss alkoholischer Getränke auf der Bodenseestraße in Kirchen-Hausen eine Warnbake umgefahren und ist anschließend geflüchtet. Die Frau fuhr gegen 20.20 Uhr auf der Bodenseestraße in Richtung Engen. Vermutlich infolge einer bestehenden alkoholischen Beeinflussung mit über 0,5 Promille kam die Frau zu weit nach rechts und kollidierte mit einer am Fahrbahnrand aufgestellten Warnbake. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte die Bake mehrere Meter weit und blieb auf einem angrenzenden Gehweg beschädigt liegen. Ohne sich um den gerade verursachten Unfall zu kümmern, fuhr die Frau in Richtung Engen davon. Allerding wurde beim Unfall das Kennzeichen des Fiestas abgerissen und blieb an der Unfallstelle zurück. Ein Passant hatte den Unfall beobachtet und verständigte die Polizei. Eine Polizeistreife konnte die geflüchtete Autofahrerin zusammen mit dem beschädigten Ford Fiesta schließlich an ihrem Wohnort antreffen und überprüfen. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Nach einer Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheines muss sich die Frau nun noch in einem Strafverfahren für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten.

