Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub in Zetel/Neuenburg

Zetel (ots)

Am Dienstagabend, 16.01.24, gegen 21:00 Uhr, kam es im Gewerbegebiet Collstede zu einem Raub zum Nachteil eines dort übernachtenden Lkw-Fahrers. Dieser befand sich zur Tatzeit gegenüber einer im Gewerbegebiet ansässigen Spedition in der Fahrerkabine seines Fahrzeugs. Nachdem an die Scheibe der Kabine geklopft worden war, öffnete er die Tür. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde ihm unvermittelt Reizgas ins Gesicht gesprüht. Aus dem Handschuhfach der Fahrerkabine entwendete der unbekannte Täter anschließend Bargeld. Das 39-jährige Opfer aus Polen musste zur Behandlung seiner Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt werden. Zeugen, die in diesem Bereich auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. Möglicherweise könnte ein Fahrzeug in SUV-Größe eine Rolle gespielt haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell