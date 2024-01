Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrradfahrer stößt gegen Pkw und flüchtet - Zeugen gesucht!

Varel (ots)

Am Montag, 15.01.23, gegen 12:20 Uhr, hielt eine 43-Jährige mit ihrem grauen VW Passat an der rotlichtzeigenden Ampelanlage an der Neue Straße, Fahrtrichtung B437 in Varel, als ein ca. 20-25 Jahre alter Fahrradfahrer, bekleidet mit einer dicken grünen Winterjacke, rechts an ihrem Pkw vorbeifuhr und hierbei gegen den rechten Außenspiegel stieß. Der elektrische Spiegel nahm Schaden an der Halterung. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Wesermarsch fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Etwaige Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter 04451 923-0 bei der Polizei in Varel zu melden.

