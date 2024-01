POL-WHV: Drogenfahrt mit Folgen - Polizei leitet Verfahren gegen 50-jährigen Pkw-Fahrer ein

Wilhelmshaven (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße Abel-Tasman-Straße im Maadebogen mehrere Grundstückszäune, indem u.a. einzelne Elemente herausgebrochen wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

