Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 12.01. bis 14.01.24

Jever/Schortens (ots)

Verkehrsunfälle

Am Freitag, gegen 12:03 h, bog in Jever eine 68-jährige Pkw-Führerin von der Alexanderstr. nach links in die Johann-Ludwig-Str. ab. Dabei übersah sie einen Arbeiter, welcher, im Einmündungsbereich kniend, einen Zaun bearbeitete. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 47-jährige Mann gegen den Zaun fiel und sich leicht verletzte.

Am Samstag, gegen 08.02 h, wird der Polizei ein Verkehrsunfall in der Einmündung Beethovenstr./Mühlenweg in Schortens gemeldet. Dort war eine 31-jährige Frau mit ihrem Pkw auf einen vorausfahrenden und verkehrsbedingt wartenden Pkw aufgefahren. Dadurch wurde die 37-jährige Fahrerin des geschädigten Pkw leicht verletzt. Vor Ort stellten die aufnehmenden Beamten fest, dass die Verursacherin deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemtest ergab eine AAK von 1,9 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen sie eingeleitet, die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ihr Führerschein beschlagnahmt. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am Freitag, gegen 22.20 h, wurde im Mühlenweg in Schortens die 28-jährige Führerin eines Pkw kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass sie unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln stand. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

