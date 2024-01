PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mülltonnen angezündet +++ Werkzeug-und Elektrogeräte gestohlen +++ Zwei Verletzte bei Zusammenstoß +++ Zeugensuche nach Unfallflucht

1. Mülltonnen angezündet,

Eltville-Hattenheim, Seppel-Leis-Straße, Dienstag, 09.01.2024, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 10.01.2024, 07:00 Uhr

(fh)In Eltville haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Mülltonnen angezündet und so letztlich einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Am Mittwochmorgen teilte der Besitzer der Mülltonnen, welche an einem Wohnhaus in der Seppel-Leis-Straße gestanden hatten, der Polizei mit, dass er diese soeben angeschmort und beschädigt vorgefunden hätte. Beim Eintreffen der Polizisten konnten insgesamt vier deformierte Mülltonnen vorgefunden werden. Weiterhin war eine nahegelegene Hecke durch die Hitze beschädigt worden. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass Unbekannte zur Nachtzeit die Mülltonnen in Brand gesetzt hatten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf fast 3.000 Euro.

Derzeit ermittelt die Polizeistation Eltville wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Werkzeug-und Elektrogeräte gestohlen, Rüdesheim am Rhein, An der Weißburg, Mittwoch, 20.12.2023 bis Montag, 08.01.2024, 06:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Wochen sind Einbrecher in die Lagerhalle einer Rüdesheimer Baufirma eingebrochen. Im Visier hatten sie Werkzeuge und Elektrogeräte. Zu einem bislang nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt betraten die Unbekannten das Gelände der Firma in der Straße "An der Weißburg" und entwendeten vom Hof mehrere Gegenstände, darunter einen Hochdruckreiniger, eine Rüttelplatte und Werkzeug. Im Anschluss an die Tat machten sich die Täter mit ihrer Beute unbemerkt aus dem Staub.

Hinweise zur Tat werden von der Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

3. Zwei Verletzte bei Zusammenstoß,

Idstein, Bundesstraße 275, Mittwoch, 10.01.2024, 17:15 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag wurden zwei Autofahrerinnen bei einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 275 bei Idstein verletzt. Um 17:15 Uhr war eine 52 Jahre alte Bad Cambergerin in ihrem Opel Corsa auf der Bundesstraße von Idstein in Richtung Taunusstein unterwegs und beabsichtigte an der Abfahrt nach Idstein abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah die Autofahrerin jedoch einen entgegenkommenden Renault Twingo, an dessen Steuer eine 60 Jahre alte Frau aus Waldems saß und stieß mit diesem zusammen. Die beiden Frauen wurden bei der Kollision verletzt und mussten jeweils in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf etwa 15.000 Euro.

4. Zeugensuche nach Unfallflucht,

Walluf, Hauptstraße, Dienstag, 09.01.2024, 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag wurde ein in Walluf geparktes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen. Dem aktuellen Kenntnisstand zufolge parkte im Zeitfenster von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr eine graue Mercedes E-Klasse am Fahrbahnrand der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 55. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr die Hauptstraße und streifte mutmaßlich beim Vorbeifahren die E-Klasse. Ohne dem rund 2.500 Euro teuren Schaden an der Fahrerseite Beachtung zu schenken, fuhr der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin einfach davon.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

