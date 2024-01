PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einkaufsmarkt beschmiert +++ Kanaldeckel als Tatmittel +++ Kunstgegenstand im Visier von Dieben +++ Betrunken ohne Führerschein, aber mit offenem Haftbefehl unterwegs

Bad Schwalbach (ots)

1. Einkaufsmarkt großflächig beschmiert, Taunusstein-Neuhof, Idsteiner Straße, Donnerstag, 04.01.2024, 21:00 Uhr bis Freitag, 05.01.2024, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Farbschmierer das Gebäude eines Taunussteiner Einkaufsmarktes verunstaltet. Am Freitagmorgen wies die Fassade des Supermarktes in der Idsteiner Straße in Neuhof zwei großflächige Graffitis auf, die sich über die komplette Fläche erstreckten. Der verursachte Schaden bzw. die Kosten für die erforderlichen Reinigungsarbeiten belaufen sich auf mehrere Tausend Euro.

Derzeit liegen keine Hinweise zu den Verursachern vor, daher bittet die Polizeistation Bad Schwalbach Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

2. Kanaldeckel als Tatmittel,

Oestrich-Winkel, Zehnthofstraße, Sonntag, 07.01.2024, 04:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte versucht in ein Teppichgeschäft in Oestrich-Winkel einzubrechen. Gegen 04:00 Uhr vernahmen Anwohner aus der Zehnthofstraße laute Schläge und verständigten den Notruf. Die herbeigeeilten Beamten stellten an einem dortigen Teppichhandel eine eingeschlagene Scheibe fest. Vor der Scheibe lag ein Kanaldeckel, den die Einbrecher offenbar zuvor aus einem Schacht herausgestemmt und diesen anschließend mehrfach gegen die Scheibe geschlagen oder geworfen hatten. Die Tür hatte dem Einbruchsversuch jedoch standgehalten, sodass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht angetreten hatten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Kunstgegenstand auf Klostergelände im Visier von Dieben, Geisenheim, Kloster Marienthal, Sonntag, 07.01.2024, 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(fh)Am Sonntagvormittag hatten es Diebe in Geisenheim auf einen sakralen Gegenstand des Kloster Marienthal abgesehen. Zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr betraten die Langfinger das Klostergelände und suchten die dortige Terrasse auf. Hier war zu diesem Zeitpunkt für eine Messe ein sogenannter Ambo (Rednerpult) aufgestellt. An diesem machten sich die Diebe zu schaffen und versuchten einen eingelassenen und mehrere Kilogramm schweren Bronzestich herauszutrennen. Bei ihrer Tatausführung wurden sie offenbar gestört und brachen ihr Vorhaben ab.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Rufnummer (06722) 9112-0 an die Polizeistation Rüdesheim.

4. Betrunken ohne Führerschein, aber mit offenem Haftbefehl unterwegs, Bundesautobahn 3, Idstein / Bad Camberg, Samstag, 06.01.2024, 17:10 Uhr

(fh)Am Samstagabend nahm die Polizei einen Autofahrer fest, der zuvor betrunken und ohne Führerschein auf der Autobahn 3 unterwegs war. Darüber hinaus lag ein Haftbefehl gegen ihn vor. Um 17:10 Uhr befuhr eine Streife der Polizeistation Idstein die A3 zwischen den Anschlussstellen Idstein und Bad Camberg. Hier fiel den Beamten ein Fahrzeug auf, das mehrfach Schlangenlinien fuhr. In Bad Camberg gelang es den Beamten das Fahrzeug zum Anhalten zu bewegen und die beiden Insassen, einen 52-jährigen Fahrer sowie seine 10 Jahre ältere Beifahrerin, zu kontrollieren. Beim Herantreten an den Pkw stieg den Beamten bereits Alkoholgeruch in die Nase. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Einen Führerschein konnte der Fahrer nicht vorweisen. Als dann auch noch die Überprüfung der Personalien offenbarte, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, wurde er zur Dienststelle gebracht, wo ihm von einem Arzt Blut abgenommen wurde. Die noch offene Geldstrafe des Haftbefehls konnte er vor Ort begleichen. Was bleibt ist ein Ermittlungsverfahren gegen ihn sowie seine Beifahrerin, welche als Halterin des Fahrzeugs die führerscheinlose Fahrt des 52-Jährigen zugelassen hatte.

