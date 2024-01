PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: In Arztpraxis eingebrochen +++ Gebäudebrände mit hohen Sachschäden +++ Mülltonnen angezündet +++ Betrunken gefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Arztpraxis,

Geisenheim, Albert-Schweitzer-Straße, Sonntag, 07.01.2024, 03:40 Uhr

(sw) Durch laute Geräusche aufgeschreckt, bemerkte ein Anwohner aus der Albert-Schweitzer-Straße in Geisenheim, dass sich Einbrecher in einer anliegenden Arztpraxis zu schaffen machten und verständigte umgehend die Polizei.

Vor Ort konnten die Beamten der Rüdesheimer Polizei feststellen, dass eine Fensterscheibe der besagten Praxis mit einem Gullideckel eingeworfen worden war. Die unbekannten Täter hatten nachweislich die Praxis durch das eingeschlagene Fenster betreten, waren bei Eintreffen der Polizei aber bereits flüchtig. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten keine Tatverdächtigen mehr ausfindig gemacht werden.

Durch die eingeschlagene Scheibe entstand ein Sachschaden von ca. 700,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 9112-0 entgegen.

2. Hoher Sachschaden bei Brand,

Aarbergen-Michelbach, Karlsbader Straße, Freitag, 05.01.2024, 16:00 Uhr

(Sto) Am Freitagnachmittag gerieten in Aarbergen-Michelbach, dortige Karlsbader Straße, Teile eines Einfamilienhauses in Brand wodurch erheblicher Sachschaden entstand.

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich eine Nachbarin bei der Rettungsleitstelle gemeldet und mitgeteilt, dass das Nachbarhaus brennen würde. Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten diesen Umstand vor Ort verifizieren und begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Zu diesem Zeitpunkt brannten ein Holzanbau samt Vordach sowie die angrenzende Garage. Weiterhin wurden Teile des Kellers und ein in der Garage abgestellter Pkw stark beschädigt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, die Wohnräume des Hauses blieben weiterhin bewohnbar.

Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Brandursache konnte noch nicht endgültig geklärt werden, derzeit schließt die Polizei eine Straftat jedoch aus.

3. Mülltonnen in Brand gesteckt,

Idstein, Limburger Straße, dortiges Kindergartengelände, Freitag, 05.01.2024, ca. 21:15 Uhr

(Sto) Am Freitagabend haben bislang unbekannte Täter mehrere Mülltonnen auf dem Gelände eines Kindergartens in der Limburger Straße in Idstein in Brand gesteckt.

Demnach teilte eine Passantin der Rettungsleitstelle gegen 21:20 Uhr mit, dass auf dem Kindergartengelände Mülltonnen brennen würden. Der Brand konnte durch die entsandte Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass dieser nicht auf das nahegelegene Gebäude übergriff. Da der Kindergarten seit dem 22.12.2023 geschlossen ist und sich die Mülltonnen im Hinterhof befinden, wird zum jetzigen Zeitpunkt von einer Straftat ausgegangen.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Brand in Einfamilienhaus,

Niedernhausen, Taunusstraße, Samstag, 06.01.2024, 19:10 Uhr

(Sto) Am Samstagabend gegen 19:10 Uhr bemerkte eine aufmerksame Passantin in der Taunusstraße in Niedernhausen den Warnton eines Rauchmelders. Als sie dem Ton bis zu einem nahegelegenen Wohnhaus folgte, entdeckte sie in dem Haus dichte Rauchschwaden und alarmierte sogleich die Feuerwehr. Durch die Einsatzkräfte wurde das Haus zeitnah betreten und ein Feuer in der Küche gelöscht. Nach jetzigem Ermittlungsstand hatte ein Berechtigter des Hauses zuvor vergessen den Herd auszuschalten, sodass darauf stehende Utensilien in Brand gerieten.

Personen kamen nicht zu Schaden. Eine im Haus befindliche Katze konnte durch die Einsatzkräfte unverletzt gerettet werden. Derzeit wird der entstandene Sachschaden auf ca. 50.000 - 60.000 Euro geschätzt.

5. Betrunken gefahren,

Rüdesheim am Rhein, Bleichstraße, Samstag, 06.01.2024, 00:30 Uhr

(sw) Beamte der Rüdesheimer Polizei führten in der Nacht von Freitag auf Samstag Verkehrskontrollen durch und mussten hierbei einen alkoholisierten Fahrzeugführer feststellen.

Der 30-jährige Fahrer aus dem Wetteraukreis wurde mit seinem Ford S-Max in die Kontrollstelle in der Rüdesheimer Bleichstraße gelotst und ihm wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,11 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss wurde eingeleitet. Beim Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann die Polizeistation wieder verlassen.

