POL-RTK: In zwei Kindertagesstätten eingebrochen +++ An Zugangstür gescheitert +++ Diesel abgezapft +++ Nach Zusammenstoß geflüchtet

Bad Schwalbach (ots)

1. In zwei Kindertagesstätten eingebrochen, Geisenheim, Bierstraße / Winkeler Straße, Freitag, 05.01.2024, 17:00 Uhr bis Montag. 08.01.2024, 07:00 Uhr

(fh)am vergangenen Wochenende haben Einbrecher gleich zwei Kindertagesstätten in Geisenheim heimgesucht. In einem Fall gelangten sie an Beute. Am Montagmorgen machten Mitarbeiter der beiden Einrichtungen in der Bierstraße und in der Winkeler Straße die gleichen Entdeckungen. Sie stellten aufgehebelte Fenster und Terrassentüren fest und informierten jeweils die Polizei. Bei der Tatortarbeit der Beamten wurde klar, dass die Einbrecher beide Gebäude betreten und durchsucht hatten und aus einer der Kitas einen Tresor samt Bargeld entwendet hatten.

Derzeit liegen keine Hinweise zu den Einbrechern vor, daher nimmt die Polizeistation Rüdesheim Hinweise unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. An Zugangstür gescheitert,

Idstein, Kronberger Straße, Montag, 08.01.2024, 15:15 Uhr bis Montag, 08.01.2024, 17:00 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag sind Einbrecher bei einsetzender Dämmerung an einer Idsteiner Haustür gescheitert. In der Abwesenheit der Bewohner betraten die Unbekannten zwischen 15:15 Uhr und 17:00 Uhr das Grundstück in der Kronberger Straße und versuchten mit einem Werkzeug die Zugangstür zum Einfamilienhaus zu öffnen. Den Spuren an der Tür zu urteilen, scheiterten sie jedoch in ihrem Vorhaben und zogen unverrichteter Dinge von dannen.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Ihre Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Diesel abgezapft,

Idstein, Cunoweg, Freitag, 05.01.2024, 13:30 Uhr bis Montag, 08.01.2024, 10:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende hatten es Diebe in Idstein auf den Kraftstoff eines LKW abgesehen. Zu einem bislang nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt begaben sich die Diesel-Diebe in den Cunoweg im Idsteiner Gewerbegebiet und machten sich an einem dort abgestellten LKW der Marke Iveco zu schaffen. Sie hebelten den Tankdeckel auf und pumpten über 100 Liter des Kraftstoffs aus dem Tank ab. Mit ihrer so gewonnenen flüssigen Beute im Wert von knapp 200 Euro suchten sie anschließend das Weite.

Die Idsteiner Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Nach Zusammenstoß geflüchtet,

Taunusstein-Wehen, Wilhelmstraße, Montag, 08.01.2024, 11:45 Uhr bis 12:30 Uhr

(fh)Am Montagmittag flüchtete ein Autofahrer oder eine Autofahrerin nach einem Unfall in Taunusstein-Wehen vom Unfallort. Zwischen 11:45 Uhr und 12:30 Uhr parkte der schwarze 2er BMW eines Wiesbadeners am Fahrbahnrand der Wilhelmstraße. In der besagten Zeitspanne touchierte das bislang unbekannte Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren den BMW und beschädigte ihn an der vorderen linken Fahrzeugseite. Die unfallverursachende Person verblieb weder am Unfallort, noch meldete sie den Unfall bei der Polizei. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Hinweise zum Unfallhergang oder der verursachenden Person werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

